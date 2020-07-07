Rusya'nın İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle karşı yaptırım uygulayacağı duyuruldu
Rusya'nın İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle karşı yaptırım uygulayacağı duyuruldu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, cezaevinde hayatını kaybeden Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitskiy ve İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı vakaları nedeniyle kişisel yaptırım listesini açıklamıştı.
İngiltere'nin yaptırım listesinde, Sergey Magnitskiy'in ölümünde parmağı olduğu iddia edilen 25 Rusya vatandaşı ile Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilişkilendirilen 22 Suudi Arabistan vatandaşı yer almıştı.
"RUSYA KARŞI YAPTIRIM UYGULAYACAK"
Rusya'dan ise İngiltere'nin yaptırım kararına ilişkin ilk açıklama geldi. Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle karşı yaptırım uygulayacağını duyurdu.
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile kendi aramızda çözeriz
- Gölete düşen öğrenci otobüsünde bulunan 21 kişi hayatını kaybetti
- Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün'den İsrail'in ilhak planına tepki
- Rusya'dan İngiltere'nin yaptırım kararına sert yanıt!
- İran'da son 24 saatte 200 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- Güney Amerika, Hint alt kıtası ve Rusya, Kovid-19'un yeni yayılma alanları haline geldi