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Rusya'nın bütçesi 16,9 milyar dolar açık verdi
06 Ekim 2023 Cuma 21:05:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 21:05:00

Rusya'nın bütçesi 16,9 milyar dolar açık verdi

Kaynak: AA

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Rusya'nın bütçesi 9 ayda 1,7 trilyon ruble, (yaklaşık 16,9 milyar dolar) açık verdi. Ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleri, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 azalarak 5,5 trilyon rubleye gerilerken petrol ve doğal gaz dışı gelirler ise yüzde 26 artarak 14,2 trilyon rubleye yükseldi.

Rusya'nın bütçesi yılın 9 ayında 1,7 trilyon ruble (yaklaşık 16,9 milyar dolar) açık verdi.

Rusya Maliye Bakanlığınca yayınlanan verilere göre, ülkenin bütçe gelirleri 9 ayda 19,7 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, bütçe giderleri ise 21,4 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşirken bütçe 1,7 trilyon ruble açık verdi.

Ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleri, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 azalarak 5,5 trilyon rubleye gerilerken petrol ve doğal gaz dışı gelirler ise yüzde 26 artarak 14,2 trilyon rubleye yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, ülkesinde bütçenin bu yıl gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) yüzde 1 oranla açık vereceğini söylemişti.

Etiketler : RUSYA BÜTÇE CARİ AÇIK
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