VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na eleştiri: Her işi fırıldak
Fransa'da jandarma aracında ölen siyahi gencin ölümüne takipsizlik
Antalya'da uyuşturucuya geçit yok! Helikopter destekli operasyon
Yedikule Bostancıları Derneği üyeleri İmamoğlu'na isyan etti: "Bu kadar vicdansızlık olmaz"
Rusya'nın Ay yüzeyine çarpan aracı 10 metre çapında krater oluşturdu
Mali'de 200,000 çocuk açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya
01 Eylül 2023 Cuma 20:42:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 20:42:00

Rusya'nın Ay yüzeyine çarpan aracı 10 metre çapında krater oluşturdu

Kaynak: İHA

ABONE OL

NASA, Rusya'nın uzay aracı Luna-25'in Ay yüzeyine çarpmasının ardından oluştuğu tahmin edilen 10 metre çapındaki kraterin fotoğrafını yayınladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya'nın Ay'a çarpan Luna-25 uzay aracının Ay yüzeyinde krater oluşturmuş olabileceğini açıkladı.

NASA'nın Ay yörüngesinde gözlem yapan uzay aracı LRO, Ay yüzeyinde uzay aracının iniş yapması planlanan noktaya yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta oluşan 10 metre çapında yeni bir krater görüntüledi.

NASA, ay yüzeyinin aynı noktalarından çekilmiş 27 Haziran 2020 ve 24 Ağustos 2023 tarihli fotoğraflarını yayınlayarak, meydana gelen farklılığı ortaya koydu.

NASA açıklamasına göre yeni kraterin Luna-25'in çarpma noktasına yakın olması nedeniyle doğal bir etki ile değil uzay aracının çarpması sonucu oluştuğu tahmin ediliyor.

Rusya'nın 47 yıl aradan sonra Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25, 19 Ağustos'ta kontrolden çıkıp Ay yüzeyine çarpmıştı. Moskova, uzay misyonunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından çarpmanın nedeninin araştırılması için özel bir komisyon kurulduğunu açıklamıştı.

Etiketler : RUSYA UZAY AY
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX