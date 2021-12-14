O ülkenin gemisi Karadeniz'e girdi!

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14 Aralık 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 12:00:00

Rusya'dan yakın takip: Karadeniz'e giren Fransız gemisini izlemeye aldık

Kaynak: AA

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Karadeniz'e giren Fransız savaş gemisi "Auvergne", Rusya tarafından izlemeye alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren Fransa donanmasına ait "Auvergne" adlı fırkateynin izlemeye alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa donanmasına ait ve güdümlü füzelerle donatılmış geminin, Karadeniz'e girdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasının, Auvergne fırkateyninin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.

Etiketler : Fransa donanması Rusya Karadeniz' Auvergne fırkateyni
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