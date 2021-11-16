Rusya'dan uzayda füze testi! NASA ayağa kalktı

Rusya uydusavar füze testi kapsamında kendi uydularından birini vurdu. Çarpma anında uzaya dağılan parçalar nedeniyle astonotlar ve kozmonotlar kapsüllere sığındı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, uydusavar füze testi için kendi uydusunu vuran Moskova'ya ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price sert tepki gösterdi.

Price, Moskova'nın bugün kendi uydularından birini anti-uydu füzesi kullanarak vurduğunu, vurulan uydunun bin 500 takip edilebilir boyutta ve yüzbinlerce de küçük parçaya ayrılan enkazının dünya yörüngesindeki diğer uydular ve görev yapan astronotlar için ciddi bir tehlike teşkil ettiğini savundu.

NASA yöneticisi Bill Nelson, Rusya'nın uzay füzesi testinden dolayı oldukça öfkelendiğini dile getirdi. "Rusya'nın yalnızca Amerikalı ve uluslararası ortak astronotları değil, aynı zamanda kendi kozmonotlarını ve Çin uzay istasyonundaki taykonotları da tehlikeye atması düşünülemez" dedi.

Rus uzay ajansı Roscosmos ise denemenin abartıldığını söyledi.

Ajans , "Bugün mürettebatı standart prosedürlere göre uzay aracına gitmeye zorlayan cismin yörüngesi, ISS yörüngesinden uzaklaştı. İstasyon yeşil bölgede" dedi.

Yeryüzünden yaklaşık 420 kilometre yükseklikte yörüngede dönen istasyonda 7 mürettebat bulunduğu ve bu mürettebatın 4'ü Amerikalı, biri Alman ve 2'si Rus olduğu bildirildi.