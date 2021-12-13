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13 Aralık 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 14:00:00

Rusya'dan uyarı: Askerlerimiz karşı karşıya gelebilir

Kaynak: Reuters

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD ve NATO'nun Rusya'nın doğusundaki adımları ile ilgili güvenlik garantisi vermemesi durumunda birliklerin karşı karşıya gelmesi ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD ve NATO'nun Rusya'nın doğusundaki adımları ile ilgili güvenlik garantisi vermemesi durumunda birliklerin karşı karşıya gelmesi ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Ryabkov'un açıklamaları RIA haber ajansının haberinde yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği ya da Rusya'ya yakın yerlerde silah konuşlandırmayacağı ile ilgili yasal güvenceler talep etmiş ABD ise Ukrayna'nın NATO'ya katılma umutlarını başka hiçbir ülkenin veto edemeyeceğini açıklamıştı.

Etiketler : and mato rusya Sergei Ryabko
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