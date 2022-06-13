Ukrayna'ya nükleer silah verilmeli

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13 Haziran 2022 Pazartesi 07:29:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 07:30:00

Rusya'dan 'Ukrayna'ya nükleer silah yerleştirme' planına yanıt

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 110 gününe girdi. Polonya'nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini savundu. Rusya Devlet Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin, Ukrayna'ya nükleer silah tedarik etme fikrinin "Avrupa'nın merkezinde nükleer bir çatışmayı kışkırtmak anlamına geldiğini ve bunun bir delilik olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 110. gününe girdi. Polonya'nın eski Savunma ve Dışişleri Bakanı olan ve şu an Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya yeniden bağımsızlığını kazanabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini söyledi.

Polonya'nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini söyledi.

Sikorski'nin mesajına Moskova'dan yanıt, Rusya Devlet Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin'den geldi.

Volodin bir sosyal medya gönderisinde, "Bu tür milletvekilleriyle Avrupalılar bugün karşı karşıya kaldıkları mülteciler, rekor enflasyon, enerji krizi gibi sorunlardan çok daha ciddi sorunlar yaşayacaklar. Sikorski, Avrupa'nın merkezinde nükleer bir çatışmayı kışkırtıyor. Ne Ukrayna'nın ne de Polonya'nın geleceğini düşünmüyor. Önerileri gerçekleşirse tüm Avrupa ile birlikte bu ülkeler de ortadan kalkacaktır" dedi.

Volodin ayrıca kıdemli Polonyalı diplomatın ruh sağlığını sorgulayarak "bir psikiyatrist tarafından muayene edilmesi" gerektiğini söyledi.

Sikorski'nin nükleer silah mesajı

Polonya'nın eski Savunma ve Dışişleri Bakanı olan ve şu an Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya yeniden bağımsızlığını kazanabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini söylemişti.

Sikorski, Ukrayna'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Ukrayna'nın 1994'te Budapeşte Memorandumu'nun imzalanmasından sonra nükleer potansiyelinden vazgeçtiği biliniyor. O zamanlar herkes Ukrayna'nın Sovyet döneminde kurulan sınırlar içinde bağımsız bir ülke olacağını anlamıştı. Ancak Rusya bu Budapeşte Memorandumu'nu ihlal ettiğinden Batı olarak Ukrayna'ya nükleer savaş desteği verme hakkımız olduğuna inanıyorum" demişti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

07:00 Polonya'nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini ifade etti.

04:00 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Starlink uydu terminali grubu gönderdiğini açıkladı.

03:00 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görevli rütbeli bir asker, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokakta oyun oynayan çocuklara ateş açmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

02:00 Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına tepki gösterdi.

01:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Severodonetsk'te şiddetli sokak çatışmaların devam ettiğini belirterek, "İşgalcilerin ilerleyişine haftalardır engel olmayı başaran ve savunmamızı güçlü tutan tüm savunucularımızla gurur duyuyorum" dedi.

00:00 Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'da faaliyetlerini durduran McDonald's restoranları, yeni bir marka adı altında kapılarını tekrar açtı. McDonald's restoranlarının ülkedeki yeni ismi "Vkusno i toçka (Lezzetli ve nokta)" olurken, restoranlardaki McDonald's logoları ve McDonald's'a ait ürün isimleri değiştirildi. Bugün Rusya çapında açılan yeni restoranlara özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdikleri ve zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA NÜKLEER SİLAH
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