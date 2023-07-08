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08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:23:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:23:00

Rusya'dan, Ukrayna'ya misket bombası verecek ABD'ye "savaş suçu" hatırlatması

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası desteği verecek olmasına karşılık, Beyaz Saray'ın daha önce bu bombanın kullanılmasının "savaş suçu" olduğu açıklamasını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin 28 Şubat 2022'de "Misket bombası kullanmak savaş suçudur." ifadelerini kullandığını belirtti.

Bir buçuk yıl sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Beyaz Saray'daki basın toplantısında Ukrayna'ya misket bombası gönderme niyetlerini açıkladığını anımsatan Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'nin açıklamasını beklediklerini ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Ukrayna'yı savunmasız bırakmayacaklarını" belirterek, ülkeye misket bombası desteği vereceklerini açıklamıştı.

Misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya misket bombaları vermenin "kolay bir karar" olmadığını ifade etmişti.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin tavsiyesi ve müttefikler ile Kongre üyeleriyle istişare ederek bu konuda ilerleme kararı verdiğini aktarmıştı.

Etiketler : rusya ukrayna abd misket bombası savaş suçu
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