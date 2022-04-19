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19 Nisan 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 17:00:00

Rusya'dan Ukrayna'ya Mariupol ültimatomu: Hayatınızı bağışlarız, ancak bir şart var

Kaynak: Sabah

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Rusya Ukrayna savaşının 55. gününde, ilk günden itibaren Rus bombardımanın hedefi olan Mariupol'den yürej yakan kareler gelmeye devam ediyor. Savaşın izlerinin en çok taşındığı şehirde ise Ukraynalı savaşçılar Rusya'nın "Teslim olun" çağrılarına kulak asmıyor. Rusya son olarak Mariupol'deki çelik fabrikasına sığınan Ukraynalı savaşçılara seslenerek, "Hayatınızı bağışlarız, ancak bir şartımız var" sözlerine yer verdi.

Rusya, savaşın ilk gününde itibaren en çok etkilenen Ukrayna kenti Mariupol'e ültimatom üstüne ültimatom veriyor. Son olarak güç durumdaki kentte bulunan ve çelik fabrikasına sığınan milliyetçi savaşçılara ve yabancı paralı askerlere seslenerek Rusya Savunma Bakanlığı hayatlarını bağışlanması için 'silahlarını bırakmaları' gerektiğini söyledi.

İDDİALARI YALANLADILAR

Moskova'dan yapılan açıklamada öğle saatinden itibaren savaşı durdurmak için bir şans olduğu ifade edilirken, fabrikada kadın, çocuk ve başka sivillerin olduğu iddialarını da kesin bir dille yalanladı.

"RUS KONTROLÜNE GİRİN"

Ukrayna'dan 'mantıklı davranması ve bu anlamsız çatışmayı' sonlandırmasını isteyen Moskova, "Kiev'den bir emir gelmezse, askerler ve paralı askerler kendi istekleriyle teslim olsunlar. Mariupol'de pes eden diğer savaşçılar gibi Rus kontrolüne girin" denildi.

Etiketler : ukrayna rusya savaş Mariupol
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