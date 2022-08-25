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25 Ağustos 2022 Perşembe 15:47:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 15:47:00

Rusya'dan Ukrayna'ya karşı Batı'yı kızdıracak hamle... Putin'in birliği ve aracı görüldü

Kaynak: NTV

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı büyük yeni bir hamle yapabileceği iddia edildi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel aracı ve ona bağlı süvari birliğin Kremlin'de görülmesi endişe yarattı.

Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta altı ay geride kalan Rusya'da geçtiğimiz gece hareketli dakikalar yaşandı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in limuzininin ve ona bağlı süvari birliğinin Kremlin çevresinde görülmesi Ukrayna'daki savaşta yeni ve büyük bir hamle planlandığına dair korkuları tetikledi.

NTV'nin Dailymail'e dayandırdığı haberinde, Vladimir Putin'in kullandığı Aurus limuzinin ve süvari alayının hızla Kremlin'e doğru hareket ettiği belirtildi.

Kremlin yönetimi ise süvari birliğinin Moskova'nın merkezinden gece geç saatlerde olağandışı bir şekilde geçtiği görüntülere ilişkin yorum yapmadı.

Limuzinin ve süvari birliğinin görüntülerini yayımlayan Telegram kanalı daha sonra görüntüleri silerken, yayılan görüntüler ile ilgili "Putin'in korteji Kremlin'e koşuyor, acaba ne için?" ifadeleri kullanıldı.

Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın iktidar merkezi olan Kremlin'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Moskova'daki resmi konutu Novo-Ogaryovo'da yaşıyor.

RUSYA TREN İSTASYONUNU VURMUŞ, 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığının 31. yılını kutladığı Bağımsızlık Günü kutlamalarından saatler sonra Putin'in füzeleri bir tren istasyonuna yağmış ve 22 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya'nın bir tren istasyonuna saldırısı sonucu 22 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuş, Ukrayna'nın doğusundaki Çapline tren istasyonuna düzenlenen saldırıda ölenlerin beşinin bir arabanın içinde yanarak hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Etiketler : Volodimir Zelenski Ukrayna RUSYA
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