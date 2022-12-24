Rusya'dan UEFA kararı

FIFA ve UEFA tarafından uluslararası spor müsabakalarından men edilen Rusya, Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) katılmak için görüşmelere başladı.

Süreç hakkında konuşan Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksandr Dyukov, "2026 Dünya Kupası elemelerine Asya'dan katılmak için 31 Aralık'a kadar UEFA'dan çekilmek için başvuruda bulunmalıyız. Kulüplerimiz de bu değişimi destekliyor. Avrupa'da hiç oynayamamaktansa, Asya'daki kupalarda mücadele etmeyi mantıklı buluyorlar." açıklamasında bulundu.

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Ukrayna'da başlatılan savaşın ardından Rus Milli Takımları ve kulüplerini organizasyonlarından men etmişti.