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Rusya'dan UEFA kararı
24 Aralık 2022 Cumartesi 22:56:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 22:56:00

Rusya'dan UEFA kararı

Kaynak: NTV

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Ukrayna'yı işgalinin ardından spor dünyasında da ambargolarla yüzleşen Rusya, futbolda önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. UEFA'dan ayrılmayı planlayan Rusya Futbol Federasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu'na katılmak için görüşmelere başladı.

FIFA ve UEFA tarafından uluslararası spor müsabakalarından men edilen Rusya, Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) katılmak için görüşmelere başladı.

Süreç hakkında konuşan Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksandr Dyukov, "2026 Dünya Kupası elemelerine Asya'dan katılmak için 31 Aralık'a kadar UEFA'dan çekilmek için başvuruda bulunmalıyız. Kulüplerimiz de bu değişimi destekliyor. Avrupa'da hiç oynayamamaktansa, Asya'daki kupalarda mücadele etmeyi mantıklı buluyorlar." açıklamasında bulundu.

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Ukrayna'da başlatılan savaşın ardından Rus Milli Takımları ve kulüplerini organizasyonlarından men etmişti.

Etiketler : rusya federasyon uefa
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