Rusya'dan Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği kararına yanıt

Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceği açıklaması sonrası Rusya'dan açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin NATO'ya yükümlülükleri var bu konuda yanılgı içinde değiliz. Türkiye ile farklılıklarımız var ancak ortak çıkarlarımız da var. Moskova, Ankara ile ilişkileri daha da geliştirmeye istekli." denildi.