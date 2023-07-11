Rusya'dan Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği kararına yanıt

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11 Temmuz 2023 Salı 13:08:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 13:08:00

Kremlin: Türkiye'nin NATO'ya yükümlülükleri var bu konuda yanılgı içinde değiliz

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Kremlin'den 'Türkiye'nin NATO'ya yükümlülükleri var bu konuda yanılgı içinde değiliz.' açıklaması geldi.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceği açıklaması sonrası Rusya'dan açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin NATO'ya yükümlülükleri var bu konuda yanılgı içinde değiliz. Türkiye ile farklılıklarımız var ancak ortak çıkarlarımız da var. Moskova, Ankara ile ilişkileri daha da geliştirmeye istekli." denildi.

Etiketler : İsveç NATO Rusya
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