24 Temmuz 2020 Cuma 12:59:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 15:32:00
Rusya: Türkiye ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacak
Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.
Rusya’dan uçuşlar, 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak.
- Hindistan'da son 24 saatte rekor sayıda vak'a
- İsrail ordusu: Suriye sınırı yakınından patlama sesleri duyuldu
- Fransız siyaseti İslamofobiden İslam ve Müslüman karşıtlığına evriliyor
- Mavi Nil sorunu Türkiye-Etiyopya stratejik ortaklığını güçlendirir mi?
- Yunanistan'da Ayasofya yası: Bayraklar yarıya indi
- Rusya'dan Türkiye açıklaması! Tarih verildi