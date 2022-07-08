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08 Temmuz 2022 Cuma 20:41:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2022 Cuma 22:37:00

Rusya'dan Suriye'ye insani yardım vetosu

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Rusya, Suriye'ye Türkiye üzerinden insani yardım götürülmesi ile ilgili tasarıyı veto etti. BMGK'daki oylamada 15 üyenin 13'ü evet oyu kullandı, Çin çekimser kaldı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye insani yardımların yapılmasına izin veren mekanizmanın görev süresi 10 Temmuz'da doluyor.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya ile yapılan pazarlıkların ardından Norveç ve İrlanda tarafından sunulan ve Suriye'ye sınır ötesi insani yardım mekanizmasının görev süresinin bir yıl uzatılmasına yönelik kararı oyladı.

Karara 15 üyeli konseyde 13 ülke destek verirken, Rusya kararı veto etti, Çin ise çekimser oy kullandı.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi, daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan da herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

BM Güvenlik Konseyi 10 Temmuz'da aksi yönde bir karar alamazsa, Suriye'ye uluslararası insani yardımların gönderildiği Cilvegözü Sınır Kapısı kullanılamayacak ve ülkenin kuzeybatısında 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak.

RUSYA'NIN RAKİP TASARISI KABUL EDİLMEDİ

Rusya, İrlanda ve Norveç tarafından sunulan kararı veto ettikten sonra, Suriye'ye sınır ötesi yardımlara imkan tanıyan mekanizmasının görev süresinin sadece 6 ay uzatılması ve ülkenin yeniden inşası ve temel hizmetlere erişim için su, hijyen, sağlık, eğitim ve elektrik gibi servislerin sağlanmasını isteyen kendi rakip tasarısını oylamaya sundu.

Karara sadece Rusya ve Çin destek verirken, ABD, İngiltere ve Fransa ''hayır'' oyu kullandı, 10 ülke ise çekimser kaldı.

Rusya'nın tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi.

Batılı ülkeler, Suriye'de siyasi çözüm bulunmadan ülkenin yeniden inşasına yönelik projelere finansal destek vermek istemiyor.

Etiketler : rusya veto suriye
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