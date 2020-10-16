Rusya'dan dikkat çeken 'kıyamet günü uçağı' hamlesi

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16 Ekim 2020 Cuma 08:44:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 09:14:00

Rusya'dan nükleer savaş hazırlığı! Il-96-400M'ye geçiyorlar

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Rusya nükleer savaş veya büyük bir felaket senaryosuna hazırlık yapıyor. Rusya'nın yeni Komuta Kontrol Uçağı olarak da bilinen yeni hava indirme komuta merkezi, uzun menzilli Il-96-400M geniş gövdeli bir yolcu uçağı temelinde inşa edilecek.

Rus haber ajansı TASS'a göre, Rusya’nın yeni Komuta Kontrol Uçağı, Il-96-400M uzun menzilli geniş gövdeli bir platform temelinde inşa edilecek.

Komuta Kontrol Uçağı, nükleer savaş ya da büyük bir felaket yaşanması halinde, karargahın kullanılamaması durumunda devreye girmek üzere geliştiriliyor. Il-96-400M'nin kullanılması, hava komuta merkezinin havada daha uzun süre kalmasına ve birliklerin kapsama alanını artırmasına izin verecek.

ABD'nin "kıyamet günü" olarak isimlendirdiği bugünde karargahın belli bir süre kendi güvenliğini de sağlayarak uçabilir olması gerekiyor.

Uçağın hem felaket bölgesinden uzaklaşmayı sağlayacağı hem komuta etmeye ve durumsal farkındalığa olanak sağlayacağı belirtildi. Bu amaçla uçağın tüm altyapısında nükleer bir patlamada ortaya çıkacak elektromanyetik patlamadan etkilenmeyecek malzemeler kullanılarak özel yöntemlerle koruma altında tutuluyor. Bununla uçağın kumandası, güç sistemleri ve haberleşme sistemlerinin kesintisiz çalışması hedefleniyor.

Şu anda Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, 1992'den beri faaliyette olan dört Il-80 kontrol uçağını içeriyor.

Uzun menzilli ve geniş gövdeli Il-96-400M, Il-96 serisi modelin modern bir modifikasyonudur. Yeni model daha uzun bir gövdeye ve daha iyi motorlara sahip olacak. Ayrıca, uçağın daha hafif, güçlü, güvenli ve operasyonda ekonomik olmasını sağlamak için yapımında yenilikçi malzemelerin uygulandığı bildirildi.

IL temsilcileri yeni “kıyamet günü” uçağının yakın zamanda hizmete girme ihtimalinin düşük olduğunu, sertifikasyon testlerinin 2021'de başlayacağını belirtti.

(star.com.tr)

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