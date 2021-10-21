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21 Ekim 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 12:30:00

Rusya'dan NATO'ya ültimatom

Kaynak: Reuters

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Rusya NATO'ya Ukrayna'nın ittifaka alınmasının "sonuçları olacağı" uyarısı yaptı. Açıklama Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko'dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Moskova'nın NATO'yu Ukrayna'nın askeri ittifaka dahil edilmesinin sonuçları olacağına ilişkin uyardığını söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Rudenko bu açıklamayı ABD Savunma Bakanının Ukrayna ziyareti hakkında sorulan bir soru üzerine yaptı.

Amerikalı bakan Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğini Washington'un desteklediğini ve hiçbir ülkenin böyle bir talebe karşı çıkamayacağını ifade etmişti.

Etiketler : ukrayna nato rusya
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