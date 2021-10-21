Rusya'dan NATO'ya ültimatom

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Moskova'nın NATO'yu Ukrayna'nın askeri ittifaka dahil edilmesinin sonuçları olacağına ilişkin uyardığını söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Rudenko bu açıklamayı ABD Savunma Bakanının Ukrayna ziyareti hakkında sorulan bir soru üzerine yaptı.

Amerikalı bakan Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğini Washington'un desteklediğini ve hiçbir ülkenin böyle bir talebe karşı çıkamayacağını ifade etmişti.