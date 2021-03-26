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26 Mart 2021 Cuma 15:46:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 15:46:00

Rusya'dan NATO'ya Karadeniz tehdidi

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Rusya, NATO'nun Karadeniz'de varlığını güçlendirme yönünde girişimlerde bulunduğuna dikkat çekerek buna gerekli cevabı vereceklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin NATO için tehdit oluşturmadığına dikkat çekerek, NATO'nun Karadeniz'de varlığını güçlendirme yönündeki girişimlerine karşılık vereceklerinin altını çizdi.

AA'nın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, NATO'nun eylemlerini ve Avrupa Birliği (AB) ile NATO yetkililerin Rusya ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

NATO'nun Karadeniz'de varlığını güçlendirme yönünde girişimlerde bulunduğuna dikkati çeken Zaharova, buna gerekli cevabı vereceklerini belirtti.

Rusya'nın NATO için tehdit olmadığına işaret eden Zaharova, "NATO, yanlış yerde tehdit arıyor. Tehditler Doğu, Moskova veya Rusya tarafından yaratılmıyor. Yeni tehditler pandemi, ekonomi alandaki istikrarsızlık, insan hakları ve bunların siyasallaştırılması, Batı dünyasının ırkçılık, milliyetçilik, ayrımcılık gibi çözülmeyen sorunlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"BORRELL'İN AÇIKLAMASI BÜYÜK BİR BUDALALIK"

Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Rusya tehlikeli bir komşu" şeklindeki açıklamasına tepki göstererek "Bu, büyük bir budalalıktır." ifadesini kullandı.

Bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunun altını çizen Zaharova, AB'ye Rusya'yı suçlama tavrından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Zaharova, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Rusya'nın diyalog kurmak istemediği" yönündeki açıklamasını da eleştirerek "Bu açıklamalar doğru değil, yalandır." diye konuştu.

Rusya'nın NATO ile diyalog kurmaktan yana olduğunu savunan Zaharova, "Askeri uzmanlar dahil çeşitli uzmanların katılımıyla görüşmelerin yapılmasını teklif etmiştik. NATO'nun çatışmacı tavrını, dış politikamızda ve askeri alandaki planlamamızda dikkate alacağız." ifadesini kullandı.

NATO VE AB YETKİLİLERİN RUSYA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 24 Mart'ta gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerin zorlu olduğuna işaret ederek "Anlamlı bir diyalog için yıllardır süren baskı ve irtibat kurma girişimlerine rağmen Rusya, hem içeride hem de dışarıda saldırgan davranışlarını artırmış durumda." ifadesini kullanmıştı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmak istediklerini belirterek "Rusya tehlikeli bir komşu ama ortak çıkarımız olan İran nükleer anlaşması veya iklim değişikliği gibi konuları onlarla paylaşmamız gerekli. Bunların ötesinde uluslararası hukuku ihlal ettiğinde Rusya'yı frenlememiz ve geri itmemiz şart." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler : rusya nato tehdit
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