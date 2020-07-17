Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin Mısır ordusunu ülkedeki çatışmaya dahil edebilecek bir karar aldığını belirterek, "Libya krizinin askeri bir çözümü yok, tüm sorunlar ve çelişkiler müzakere masasında çözülmelidir" dedi. Zaharova düzenlediği haftalık basın toplantısında Libya’daki durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Ülkenin doğusundaki Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi’nin, Libya Hükümetinin Türkiye’den destek için yaptığı başvuruya karşı, Mısır Silahlı Kuvvetlerini Hafter’in yanında çatışmaya dahil etmeyi teşvik eden bir karar aldığına işaret eden Zaharova, böylece çatışmaların daha çok uluslararası hale gelme tehdidinin arttığına dikkati çekti.

Zaharova, "Çatışan tarafları, durumun yeniden kötüleşmesine izin vermemeye, acilen kalıcı bir ateşkesi sağlamaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Berlin Konferansı’nın kararları çerçevesinde siyasi diyaloğu başlatmaya çağırıyoruz. Libya krizinin askeri bir çözümü yok, tüm sorunlar ve çelişkiler müzakere masasında çözülmelidir" ifadesini kullandı.