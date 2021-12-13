Rusya'dan Kuzey Akım 2 açıklaması

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13 Aralık 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 18:00:00

Rusya'dan Kuzey Akım 2 projesi açıklaması: Bu teknik ve bürokratik bir süreç. Acele etmeyeceğiz

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nı onaylama sürecinde sabırlı olunması gerektiğini belirterek, 'Bu teknik ve bürokratik bir süreç. Acele etmeyeceğiz.' dedi.

Peskov, Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un "Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2'nin şu anda işletmeye alınamayacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Alman kurumların, Kuzey Akım 2 onay sürecine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Peskov, "Kuzey Akım 2'nin yürütücü firması gerekli tüm şartları karşılıyor. Bu noktada sadece sabırlı olunması gerekiyor." diye konuştu.

Peskov, "Bu teknik ve bürokratik bir süreç. Acele etmeyeceğiz." dedi.

- KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur-BNetzA'dan 16 Kasım'da yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecinin geçici olarak askıya alındığı bildirilmişti.

Etiketler : Annalena Baerbock ALMANYA Kuzey Akım 2 RUSYA
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