Rusya'dan 'Gazze' açıklaması: Türkiye detayı dikkat çekti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Filistin'de terör devleti İsrail'in vahşetine dair konuşan Lavrov, "Gazze'deki krizin bölgesel bir sorun haline gelmesi ile ilgili olarak çok ciddi bir risk var. Rusya, konuyla ilgili olarak Türkiye ile iletişim halinde." dedi.

Lavrov, Gazze'de yaşanan insanlık dramının arkasında İran olduğuna dair iddiaların ise provokasyon olduğunu söyledi.