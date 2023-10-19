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19 Ekim 2023 Perşembe 09:57:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 09:57:00

Rusya'dan 'Gazze' açıklaması: Türkiye detayı dikkat çekti

Kaynak: AA

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Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Rusya, konuyla ilgili olarak Türkiye ile iletişim halinde” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Filistin'de terör devleti İsrail'in vahşetine dair konuşan Lavrov, "Gazze'deki krizin bölgesel bir sorun haline gelmesi ile ilgili olarak çok ciddi bir risk var. Rusya, konuyla ilgili olarak Türkiye ile iletişim halinde." dedi.

Lavrov, Gazze'de yaşanan insanlık dramının arkasında İran olduğuna dair iddiaların ise provokasyon olduğunu söyledi.

Etiketler : Rusya Dışişleri Türkiye ile iletişim Gazze gündemi
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