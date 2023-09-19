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19 Eylül 2023 Salı 14:38:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 14:38:00

Rusya'dan Karabağ açıklaması: Operasyona Rus barış gücü müdahale etmeyecek

Kaynak: AA

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Rusya, "Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı operasyona Rus barış gücü müdahale etmeyecektir." açıklamasında bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ı "Aklınızı başınıza alın başınızı ezeriz" diyerek uyarmıştı. Bugün Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Rusya, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı operasyona müdahale etmeyeceğini açıkladı.

Rusya, Karabağ'daki gelişmeler konusunda Azerbaycan ile temasta.

Rus Barış Gücü bölgedeki görevine devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan'ın Karabağ'da antierör operasyonu başlatmasıyla ilgili "Rus tarafı, ısrarla çatışmanın taraflarını kan dökülmesini durdurmaya çağırıyor." dedi.

Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek üzere başlattığı antiterör operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karabağ'daki durumun aniden gerginleşmesinden ötürü Moskova'nın endişeli olduğunu belirten Zaharova, "Rus tarafı, ısrarla çatışmanın taraflarını kan dökülmesini durdurmaya, hızla askeri eylemleri sona erdirmeye, siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönmeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

Karabağ sorununun çözümüyle ilgili bütün adımların Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü bildirisinde yazılı olduğunu kaydeden Zaharova, son zamanlarda Rusya ve uluslararası aracıların bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak için çabalar ortaya koyduğunu vurguladı.

Zaharova, bölgedeki Rus askeri güçlerinin "barış gücü" görevini yerine getirdiğini söyleyerek, bu güçlerin komutanlarının sürekli taraflarla temas halinde olduğunu bildirdi.

Etiketler : Rusya Azerbaycan operasyonu Karabağda Rus barış gücü. Karabağ Mariya Zaharova
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