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14 Nisan 2022 Perşembe 18:09:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 18:09:00

Rusya'dan Japon Denizi'nde tatbikat

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi'nde tatbikat yapıldığını duyurdu. Tatbikatta, Pasifik Filosu'na ait denizaltılarla Kalibr füzesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikat esnasında Pasifik Filosu'na ait "Petropavlosk-Kamçatki" ve "Volhov" isimli iki yeni dizel-elektrikli denizaltılarının su altında iken "Kalibr" seyir füzelerini hedefine fırlattığı açıklandı.

Denizaltılarının sahte bir düşman tarafından yaratılan bölgeye girdiği ve oradan hedef bir konuma füze saldırısı başlattığı aktarılan açıklamada, "Sahte bir düşmanın gemisini taklit eden özel bir deniz kalkanı hedefi başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tatbikata Pasifik Filosu'ndan 15'ten fazla savaş gemisinin ve uçakların eşlik ettiği ifade edildi.

Etiketler : Pasifik Filosu Denizaltı Petropavlosk
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