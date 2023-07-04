VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Lizbon Büyükelçisi Karagöz, son yolculuğuna uğurlandı
CHP'de koltuk kaosu sürüyor: "Oğul" İmamoğlu manifesto yayımladı
Nanga Parbat Dağı'na tırmanan Polonyalı, zirve dönüşü hayatını kaybetti
UAEA'dan, Fukuşima Nükleer Santrali'nin atık su tahliyesine onay
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı grup saldırısı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çözüm arayışına giriştiler: Türkiye ile müzakereye hazırız
04 Temmuz 2023 Salı 17:58:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 17:58:00

Rusya'dan Harkov'a saldırı: 31 yaralı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Rusya tarafından Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Pervomaisky şehrine yapılan roketli saldırıda 9'u çocuk 31 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Harkov Bölgesel Askeri Yönetimi, Rusya'nın Harkov bölgesine saldırdığını açıkladı. Harkov Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Pervomaisky kentinde aralarında 10 aylık ve 1 yaşında çocukların da olduğu 31 kişinin yaralandığını söyledi. Kentteki 8 binanın camlarında hasar meydana gelirken 5 araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Ruslar, yüksek patlayıcılığa sahip bir roket fırlattı. Bu da yüksek binaların hasar görmesine ve birkaç arabanın alev almasına neden oldu" dedi.

Etiketler : Harkov şehri saldırısı Ukrayna roket saldırısı Rusya'nın saldırısı Ukrayna-Rusya savaşı
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Bayram İstanbul'da yaşanır

Bayram İstanbul'da yaşanır
Nişanladılar

Nişanladılar
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX