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Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nota: "Özür bekliyoruz"
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06 Ekim 2023 Cuma 22:00:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 22:00:00

Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nota: "Özür bekliyoruz"

Kaynak: AA

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Rusya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nota verdi. GKRY'nin Moskova Büyükelçisi Kipros Yorgalis Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken, Yorgalis'e Rus gazetecinin derhal serbest bırakılması ve yaşanan olaya ilişkin resmi özür beklendiği belirtildi.

Rusya, bir Rus gazetecinin gözaltına alınması ve bir Rus diplomatın yaralanması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) nota verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, GKRY'nin "Moskova Büyükelçisi" Kipros Yorgalis'in Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, GKRY'de "Rossiyskaya Gazeta" muhabiri Alexander Gasyuk'un gözaltına alınması ve Rusya'nın GKRY Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın güvenlik güçlerince yaralanması hadiseleri nedeniyle Yorgalis'e Rusya'nın notası iletildi.

Yorgalis'e Rus gazetecinin derhal serbest bırakılması ve yaşanan olaya ilişkin resmi özür beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu provokasyonun organize edilmesinde Batılı istihbarat teşkilatlarının parmağı olduğuna inanmak için nedenler bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : RUSYA RUM YÖNETİMİ KIBRIS NOTA
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