VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran ve Katar Dışişleri Bakanları telefonda görüştü
Şile'yi fırtına ve sel vurdu... Hasar tespit çalışmaları yapılıyor
Kabine Toplantısı başladı
İYİ Parti'de Ümit Dikbayır krizi... Disipline sevk edildi
Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Rusya'dan Finlandiya'ya tepki
20 Kasım 2023 Pazartesi 15:10:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 15:10:00

Rusya'dan Finlandiya'ya tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya, Finlandiya'nın sınır kapılarını kapatma kararına tepki göstererek ulusal çıkarlarına aykırı olduğunu savundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya'nın Rusya ile sınır kapılarını kapatması kararının kendi ulusal çıkarlarına aykırı olacağını söyledi.

Rus haber ajansı Tass'a açıklamalarda bulunan Gruşko, Finlandiya'nın Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma ihtimalini değerlendirdi.

Rusya'nın tüm ülkeler için açık olduğunu dile getiren Gruşko, "Karşılık vermek için önlemler aldığımızda, bunları her zaman özellikle ulusal çıkarlarımızla ilişkilendiriyoruz. Bu durumda, böyle bir karar açıkça Finlandiya'nın ulusal çıkarlarına aykırı olacak." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bizi derinden endişelendiriyor. Çünkü Finlandiya ile çok iyi, pragmatik ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimiz vardı. Maalesef, bu ilişkilerin yerini, Rusya karşıtı bir yaklaşım aldı." ifadelerini kullandı.

Finlandiya, "üçüncü ülke vatandaşlarının" akışını engelleme gerekçesiyle, hafta sonu Rusya ile 4 sınır kapısını kapatma kararı almıştı. Söz konusu kararın 18 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacağı bildirilmişti.

Finlandiya basınında, Rusya ile geriye kalan sınır kapılarının da kapatma yönünde karar alınacağı yönünde haberler yer almıştı.

Etiketler : rusya finlandiya tepki
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX