  • BIST
    1110.57
  • Dolar
    7,3392
  • Euro
    8,7400
  • Altın
    459,9030
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bankadan kredi çeken vatandaş hırsızların hedefi oldu! Para dolu çantayı alıp kaçtılar
Bakan Soylu açıkladı: 1'i turuncu 2'si gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü
Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa ediyor
Merkez Bankası'nın rezervi Temmuz ayında arttı
Rusya'dan Filistin hamlesi!
Bakan Albayrak: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek
Adana'da bombacı hainler tutuklandı! Şehirleri kana bulayacaklardı
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'de başlayacak
Yastıkaltı tasarruflardan konuta 90 milyar lira aktı
Enerjide dışa bağımlılık güvenlik ve dış politika meselesidir
Akdeniz güvenliğinde İtalyan etkisi
Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'de gaza getiren kim?
Rus Siyaset Bilimcisi: Türkiye büyük bir oyun değiştirici
Başörtülü öğretmenin hukuk zaferi: Ayrımcılığa uğradığına karar verildi
İletişim Başkanı Altun'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı açıklaması
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Operasyonda yaralanan askerimiz şehit oldu
28 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
ABD'den Rusya'ya Suriye suçlaması: Tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu ilettik
Fransa Lübnan'ı karıştıracak! Gizli evrak teslim etmişlerA
Kan donduran olay: Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu
Husilerin gönderdiği balistik füze havada imha edildi
Türkiye'den Somali'ye 12 zırhlı askeri araç desteği
28 Ağustos 2020 Cuma 10:36:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 10:36:00

Rusya'dan Filistinli gruplara Moskova daveti

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'nın, Filistin'de ulusal birlik ve uzlaşı sürecinin güçlendirilmesi için Filistinli grupları Moskova'ya davet edeceği bildirildi. Filistin Halk Partisi Başkanı Bessam es-Salihi, davetin geldiğini ancak tüm Filistinli gruplara davetin henüz ulaşmadığını ve toplantı tarihinin belirlenmediğini söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Kays Abdulkerim Ebu Leyla ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, ülkesinin, Filistin'de ulusal birlik ve uzlaşma sürecinin güçlenmesi için Filistinli gruplara Moskova'da düzenlenecek bir toplantı için resmi davet göndereceğini belirtti.

Görüşmede, Filistin'de ulusal birliğin güçlendirilmesi için atılan mevcut adımlar ve bu bağlamda Rusya'nın rolü ele alındı.

- "TOPLANTI TARİHİ HENÜZ BELİRLENMEDİ"

Filistin Halk Partisi Başkanı Bessam es-Salihi, Rusya'nın davetiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, davetin geldiğini ancak tüm Filistinli gruplara davetin henüz ulaşmadığını ve toplantı tarihinin belirlenmediğini söyledi.

Davetle ilgili bazı engellere işaret eden Salihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda yaşanabilecek bazı zorluklar yaşanabileceğini dile getirdi.

Şubat 2019'da 12 Filistinli grup Moskova'da bir araya gelerek bölünmüşlüğün sona ermesi ve ABD'nin sözde barış planına (Yüzyılın Anlaşması Planı) karşı yapılacak mücadelenin gerekliliğini vurgulamıştı. Filistinli gruplar Moskova'daki söz konusu toplantıda grupların uzlaşması konusunu ve Filistin davasının önündeki engelleri ele almış ama bazı konulardaki farklı görüşler nedeniyle herhangi bir sonuç bildirgesi yayınlanmamasına karar vermişlerdi.

Filistin toprakları 2007 Haziran'ından bu yana Batı Şeria ve Gazze olmak üzere Fetih ve Hamas hareketleri arasında bölünmüşlük yaşıyor. Bölgesel ve uluslararası tüm çabalara rağmen Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki bölünmüşlük sonlandırılamadı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER