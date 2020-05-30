Rossiya-1 televizyonunda konuşan Rinat Maksyutov, merkezin geliştirdiği ve üzerinde incelemelerin devam ettiği aşılardan birinin burundan damlatılabileceği bilgisini verdi.

Maksyutov, "Aşılarımızdan biri kas içine zerk edilen klasik yöntemle değil, burun içine uygulama yöntemi ile kullanılıyor, yani burna damlatılıyor" dedi.

Maksyutov, bu aşıların etkinliği ve güvenliliğini öğrenmeye yönelik tam kapsamlı klinik öncesi incelemelerinin başlatıldığını da ekledi.

(SPUTNİK)