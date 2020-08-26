Rusya'dan "Belarus'a karışmayın" mesajı: Kendi sorunlarını kendi kendilerine çözmeye izin vermeye çağırıyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus devlet başkanlığı seçiminin ardından dış güçlerin ülkenin iç işlerine karıştığına dair iddialar hakkında açıklamada bulundu. Peskov,"Belarus'un iç işlerine dış müdahale olduğu yönündeki bazı dolaylı ve doğrudan belirtiler nedeniyle endişemiz sürüyor. Belarusluların kendi sorunlarını kendi kendilerine çözmeye izin vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.
Peskov, “Gerçekten de Belarus’un iç işlerine dış müdahale olduğu yönündeki bazı dolaylı ve doğrudan belirtiler nedeniyle endişemiz sürüyor. Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyor ve herkesi Belarusluların kendi sorunlarını kendi kendilerine çözmeye izin vermeye çağırıyoruz” dedi.
Belarus’ta seçim sonrası tekrar iktidara gelen Aleksandr Lukaşenko’ya karşı düzenlenen protestolara etki etmeye çalışan güçlerin Rusya’yı hedeflediğini savunan Peskov, “Böyle bir unsur var ve maalesef bundan soyutlanmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Peskov perşembe günü Siberya’dan Moskova’ya giden uçakta hastalanan ve tedavisi Almanya’nın başkenti Berlin’de devam eden Kremlin karşıtı Rus muhalif lider Aleksey Navalni hakkında da konuştu. Milliyet'in haberine göre, Peskov, “Doktorlarımızın ve Alman doktorların yaptığı tıbbi analizler tamamen benzerlik gösteriyor ancak sonuçlar farklı. Alman doktorların neden sonucu aceleye getirdiğini anlayamıyoruz. Zehirlenme olabilir ancak birçok başka tıbbi sebep de olabilir” dedi.
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