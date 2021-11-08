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08 Kasım 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 14:00:00

Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA itirafı: Durdurmak için 10 tane Pantsir bile yetmeyebilir

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Rus uzmanlar, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lara ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundular. Uzmanlar, sadece bir tane Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için en az 10 adet Pantsir hava savunma sisteminin olması gerektiğini bildirdi.

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lar Rusya'nın gündeminde yer tutmaya devam ediyor.

Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA'ları ilk kez Donbass'ta kullanması ve büyük başarı sağlaması Rusya'yı harekete geçirdi. Moskova yönetimi Türk yapımı SİHA'ları yakın markajına aldı.

Rus uzmanlar, Bayraktar TB2'nin durdurulması için en az 10 adet Pantsir hava savunma sisteminin olması gerektiğini ifade etti.

"10 TANE PANTSIR BİLE YETMEYEBİLİR"

Rus basınına konuşan askeri uzmanlar, Bayraktar TB2'nin durdurulması için en az 10 Pantsir hava savunma sisteminin olması gerektiğini savundu.

Etiketler : Ukrayna Bayraktar TB2 SİHA Rusya
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