VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
2021'de metan gazı emisyonu kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı
Rusya'dan Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptırım kararları
Vaka sayısı 10 binin altında
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
NATO Ukrayna'ya desteği artıracak
Lavrov: Ukrayna kendi tekliflerinden çekiliyor
Çavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler olumlu atmosferi gölgeledi
Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Güvenlik Konseyi toplandı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı
Sahur Kapıkule'de, iftar yurt dışında
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu
Namaz kılan babasının sırtına çıkan ufaklık gündem oldu
Mukabele geleneği Türk hayırseverlerle Uganda'ya taşındı
Aleksis Çipras'tan dikkat çeken Türkiye çağrısı
Bu yaz tatil yok iş var
Ünlü yönetmen İstanbul'da
Huzurlu, mutlu ve sakin
Havada, karada, yer altında masa tenisi
Önce kanser taraması sonra gezi
Gönüllü oyuncak tamircileri
İlk ders: egzersiz
Çeyiz parasıyla iş veren oldular
07 Nisan 2022 Perşembe 20:21:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 20:21:00

Rusya'dan Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptırım kararları

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında hükümet ve parlamento üyelerinin bulunduğu Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avustralya'nın "Batı'nın kararlarını itaatkar bir şekilde takip ederek" Rusya'nın üst düzey yöneticileri ve neredeyse tüm milletvekillerine yönelik yaptırım kararı aldığı belirtildi.

Bugünden itibaren Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Ulusal Güvenlik Komitesi üyeleri, Temsilciler Meclisi, Senato ve bölgesel yasama meclis üyelerinin aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına mütekabiliyet gereği Rusya'ya giriş yasağı konulduğu bildirilen açıklamada, "Yakın gelecekte, Rusya'ya karşı olumsuz tutumların oluşmasına katkıda bulunan Avustralya ordusu mensupları, iş adamları, uzmanlar ve medya mensupları da kara listeye dahil edilecek ve duyurulacak." ifadesi kullanıldı.

Yeni Zelanda'nın da Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlar getirdiği belirtilen açıklamada, mütekabiliyet gereği Rusya karşıtı dostane olmayan eylemlerinden dolayı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Genel Valisi Cynthia Kiro, hükümet ve parlamento üyeleri dahil 130 Yeni Zelanda vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Etiketler : Bakanlık Yeni Zelanda Avustralya
Oyunlarım unutuluyor filmlerim unutulmuyor

Oyunlarım unutuluyor filmlerim unutulmuyor
Kral Şakir sevgisi 23 ülkede

Kral Şakir sevgisi 23 ülkede
Gurbetçi hikayesine danışman arıyor

Gurbetçi hikayesine danışman arıyor
Dünü unutma, anı yaşa

Dünü unutma, anı yaşa
Romantik tekli

Romantik tekli
Gelinlik giydi

Gelinlik giydi
Urfa'ya özel repertvuar

Urfa'ya özel repertvuar
‘Afara' geliyor

‘Afara' geliyor
Parasız konser

Parasız konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER