VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni nesil Montessori eğitmenleri yetişiyor
Elektrik üretimindeki artışın başrolü temiz enerji kaynakları olacak!
Türkiye iadesini istiyor! Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi kayıplara karıştı
Rusya'dan milyonları etkileyecek karar! Vanaları kesmekle tehdit ediyor
Türkiye'den ambargoları yenecek müthiş hamle!
15 yıl öncesini unutmadı! Bayraktar hediye etti
15 yıl öncesini unutmadı! Bayraktar hediye etti
Rusya'dan Afganistan'ın komşularına çağrı
TA London / Turkish Art Week, Londra'da 27 Ekim'de başlıyor
Sınırımızda kirli tezgah: Ateşle oynuyorlar
Asfaltta kayak antrenmanı
Ekmekler kader mahkumlarından
Hırsız komşusunu yakaladı Dedektif gibi avukat
24 Özel “Murat Kurum”
Hayatını su değirmenine adadı
"CHP, HDP'ye boyun eğdi, yazık"
Ordudan çalınan silahlar nerede?
"Benim kitabımda geri adım atmak yok"
Ukrayna ordusu ASELSAN'a emanet
Mehmetçik teröristleri 'Girilemez' denilen yerde kıstırdı
İhmalkarlığı pahalıya patlayacak
Turizmde beklentiler arttı
MİT İranlı pilotu işte böyle kurtardı!
İYİ Parti'de tezkere çatlağı!
27 Ekim 2021 Çarşamba 15:01:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 15:01:00

Rusya'dan Afganistan'ın komşularına çağrı: ABD ve NATO güçlerini engelleyin

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'dan Afganistan'a komşu ülkelere çağrı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada bölge ülkelerine mesaj göndererek, "ABD ve NATO askerlerini ülkelerinizde konuşlandırmayın." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'a komşu ülkelere, topraklarında "ABD ve NATO askeri varlığını konuşlandırmama" çağırısında bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Lavrov, İran'ın başkenti Tahran'da Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın katılımıyla yapılan "Afganistan'a Komşu Ülkeler Toplantısı"na video mesaj gönderdi.

Mülteci kisvesi altında teröristlerin Afganistan'dan komşu ülkelere girmeye çalıştığını belirten Lavrov, Afganistan'da normal yaşam koşullarının oluşturulmasının Afganların kademeli olarak ülkelerine dönmesinin ön koşulu olacağına işaret etti.

Lavrov, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çıktıktan sonra komşu ülkelere yerleşmeyi planladığını hatırlatarak "Bir kez daha Afganistan'a komşu ülkelere, topraklarında ABD ve NATO güçlerinin askeri varlığını engellemeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

"AFGANLARA YARDIM İÇİN SEFERBERLİK ZAMANI GELDİ"

Afganistan'da milli eğitim ve sağlık sistemi oluşturulması ve genel olarak etkili bir sosyal ve ekonomik altyapının kurulmasının çok büyük finansal maliyet gerektireceğini vurgulayan Lavrov, "Bu bağlamda özellikle vurgulamak isterim ki asıl sorumluluğu ülkeyi bu hale getirenler taşımalıdır. Görünüşe göre, Afganlara mali, ekonomik ve insani yardım için kaynak toplamak için seferberlik çalışmalarına başlama zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Batılıların "konferans düzenlemek için konferans düzenleme" alışkanlıklarının geride kaldığını umduğunu, Afganistan'a yardım konusunda somut işler yapmak için Birleşmiş Milletlerin (BM) koordinasyon sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov NATO güçleri Afganistan
100'üncü bölüm kutlaması

100'üncü bölüm kutlaması
Aşıklar Paris'te

Aşıklar Paris'te
Denizli'de moda şov

Denizli'de moda şov
Ben Bilirim 500. bölümünü kutluyor!

Ben Bilirim 500. bölümünü kutluyor!
İyi ki Türkiye'ye gelmişim

İyi ki Türkiye'ye gelmişim
Anne-oğul pozu

Anne-oğul pozu
Cevabı bende değil!

Cevabı bende değil!
Sırada dizi var

Sırada dizi var
Murat Yıldırım eşi Imane'ye övgü yağdırdı

Murat Yıldırım eşi Imane'ye övgü yağdırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER