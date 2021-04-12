Rusya'dan ABD'nin tehditlerine cevap

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Dışişleri Komitesi'nin üyesi olan Sergey Tsekov, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya'ya, "saldırgan eylemlerinin" sonuçlarına katlanma tehdidini değerlendirdi.

Sputnik'in haberine göre ABD'nin, düzenli olarak ülke sınırlarının çok uzağında tatbikatlar gerçekleştirdiğini ve NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeye devam ettiğini anımsatan Rus politikacı, "İşte onlar böyle yaptığı için biz ordumuzu sürekli teyakkuzda tutmak zorunda kalıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD'den farklı olarak Rusya'nın hiçbir ülkeyi tehdit etmediğini kaydeden Tsekov, ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklaması için 'ikiyüzlülük' nitelendirmesinde bulunarak, "Tüm dünya topluluğu ve özellikle Ukrayna için en büyük tehdit aslında ABD" dedi.