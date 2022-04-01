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01 Nisan 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 12:00:00

Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu

Kaynak: AA

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Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

    Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya'ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    Etiketler : Rusya Belgorod Vyaçeslav Gladkov Rusya Acil Durumlar Bakanlığı
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