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11 Ocak 2022 Salı 17:36:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 17:36:00

Rusya'daki Omicron vakaları üç kat arttı

Kaynak: AA

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkedeki yeni yıl tatili döneminde Omicron vakalarının üç kat artığını açıkladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkedeki yeni yıl tatili döneminde Omicron vakalarının üç kat artığını açıkladı.

Popova, hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede artışa geçen Kovid-19 ve Omicron varyantı vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede 31 Aralık'ta başlayıp 9 Ocak'ta sona eren yeni yıl tatili döneminde, Omicron varyantı vakalarında önemli oranda artış yaşandığına dikkati çeken Popova, "Bu dönemde Omicron vakaları üç kat artarak toplam 305'e çıktı. Omicron varyantını taşıyan birisi, hastalığı kaptıktan iki gün sonra virüsü başkalarına yayabilirken, ilk semptomları ancak üçüncü gün sonrasında gösteriyor." diye konuştu.

Rusya'nın 35 bölgesindeki yeni vaka sayılarının ülke ortalamasının üzerinde seyrettiğine işaret eden Popova, "Epidemik durumun kötüleştiğine dair işaretler görüyoruz. En fazla vakalar da 65 yaş üstü vatandaşlarda tespit ediliyor." dedi.

Toplantıda, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de artan vakalara ilişkin uyarılarda bulunarak, "Riskli bir durumdayız. 7 ila 10 gün içerisinde vaka sayılarında önemli artış yaşanacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte vaka sayısı 17 bin 525 artarak 10 milyon 684 bin 204'e, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 783 artışla 317 bin 687'ye çıktı.

Etiketler : rusya omicron koronavirüs
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