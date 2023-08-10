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10 Ağustos 2023 Perşembe 15:21:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 15:21:00

Rusya'daki fabrikada patlama: 12 kişiden haber alınamıyor

Kaynak: AA

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Rusya'daki Moskova Bölgesi'nde optik ürün imalatı yapılan fabrikada dünkü patlamanın ardından 12 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Sergiyev Posad şehrinde faaliyet gösteren Zagorski Optik-Mekanik Fabrikası'ndaki patlamanın ardından çalışmaların sürdüğü belirtildi.

    Fabrikanın enkazındaki çalışmalara rağmen 12 kişiden hala haber alınamadığı bilgisine yer verilen açıklamada, gerekli araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

    Rusya Soruşturma Komitesince soruşturma başlatılan, toplam 56 kişinin yaralandığı patlamanın ilk belirlemelere göre, fabrikanın deposundaki yanıcı maddelerin alev alması kaynaklı olduğunun düşünüldüğü ifade edilmişti.

    Etiketler : Fabrikanın enkazı Rusya Acil Durumlar Bakanlığın Sergiyev Posad
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