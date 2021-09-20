VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de ilk, dünyada eşi benzeri yok!
Dünyada dengeler değişti!
4 milyar liralık büyük yatırım için düğmeye basıldı!
Projelerde sona yaklaşıldı
Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
“Hayatımızdaki değişimi anlamaya çalışmalıyız”
BOTAŞ'tan kritik enerji hamlesi! Kendi elektriğini üretecek
Yunan vekil mi CHP vekili mi?
Rus savaş uçaklarına yer verdiler! ABD'den büyük hata
Gökhan Serdar: Bu toprakları seven insanlar; devletine, hükümetine, insanına hain davranmaz
TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması!
Fransa'dan görülmemiş tepki: Müzakereler iptal edildi
Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Yeni yasa gündemde
Yanındaki karısının burnu bile kanamadı! Fahrizade suikastında çok konuşulacak detay
Macron'u kızdıracak sözler: Yaptıklarım için pişman değilim
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!
Başkan Erdoğan'dan ABD'de net mesaj
ABD için korkutan uyarı
Netanyahu, Biden ile dalga geçti
MSB'den dikkat çeken paylaşım!
Çenede ‘Bilgiç'lik
Kemençe şov
46 yaşında doğalım pozu
Vokal ordusu
20 Eylül 2021 Pazartesi 11:39:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 11:39:00

Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesinde öğrenci olduğu belirlenen bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Perm Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite binasında bir kişinin silahla etrafa ateş açtığı, personelin ve öğrencilerin sınıflara saklandıkları kaydedildi.

Rus basınında yer alan görüntülerde, binada bulunanların camlardan atlayarak kaçmaya çalıştığı, bazılarının ise sınıf kapıları önünde sandalyelerle barikatlar kurduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğu bilgisini paylaşarak, olaydan kısa süre sonra saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi de yaptığı açıklamada, Perm Üniversitesindeki silahlı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Açıklamada, okulun öğrencisi olduğu belirlenen saldırganın etkisiz hale getirildiği ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

Etiketler : Perm Üniversitesi RUSYA SİLAHLI SALDIRI Rusya Soruşturma Komitesi
Tarık Akan unutulmadı

Tarık Akan unutulmadı
Hem çekti hem oynadı

Hem çekti hem oynadı
153 bin liralık emek davası

153 bin liralık emek davası
‘Sel Suyu'nu okumam

‘Sel Suyu'nu okumam
"Sadece arkadaşız"

"Sadece arkadaşız"
İşte Roman Bebek

İşte Roman Bebek
15. sanat yılını kutlayacak

15. sanat yılını kutlayacak
Fit kalmamın sırrı genetik avantaj

Fit kalmamın sırrı genetik avantaj
‘Arıyorum' sürprizi

‘Arıyorum' sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER