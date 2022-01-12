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12 Ocak 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 10:00:00

Rusya'da Su-57 fiyaskosu! Teslim edilemedi

Kaynak: Star.com.tr

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2021 yılında 12 yeni Su-57 savaş uçağı alacağını duyuran Rusya'nın tek bir beşinci nesil savaş uçağı alamaması Devlet Başkanı Putin'i büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Rusya Temmuz 2021'de, yılda 12 yeni Su-57 savaş uçağı alacağını duyurmuştu. Açıklamayı Rusya Birleşik Uçak Şirketi Genel Müdürü Yuri Slyusar yapmıştı. Yuri Slyusar bu açıklamayı yaparken Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e de güvence verdi.

Askeri-politik analist Alexander Kovalenko, Rusya'da yaşanan Su-57 üretimleri hakkında kaleme aldığı bir, Su-57 ile ilgili yaşanan aksaklıkları şu sözlerle anlattı...

"HAYALET UÇAK SU-57'NİN HAYALET OLAN GELECEĞİ..."

Rusya her yıl 12 yeni Su-57 savaş uçağı geliştireceğini duyurmuştu. Ancak Su-57 tedariklerinin tamamı kesintiye uğramıştı. Yaşanan bu aksaklıkların ardından Askeri-politik analist Alexander Kovalenko, gerçekleşemeyen teslimatların arkasındaki sorunları kaleme aldı. Kovalenko'nun açıklamaları şu şekilde:

"Rusya'da Su-57'nin seri üretimi için gerekli sistem kurulamadı. İlk uçağın, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne teslimatından sadece 3 gün önce, bir kontrol sistemi arızası nedeniyle düştü. Su- 57, diğer uçaklardan parçalar kullanılarak 'toplama' bir uçak oldu ancak, ancak beşinci nesil savaş uçaklarının seri üretimi için Rusya'da teknik ve teknolojik koşullar oluşturulamadı.

Ocak 2022 itibariyle, Su-57'nin son bir yılda seri üretim ve teslimat sonuçlarını şöyle özetleyebiliriz:

Gerçek şu ki, 2021'de tek bir beşinci nesil Su-57 savaş uçağı Havacılık ve Uzay Kuvvetlerine teslim edilmedi. Daha önce Rus kamuoyuna, 2021'de birliklerin önce 4, ardından 2 Su-57 savaş uçağı alınacağı yönünde bilgi verilmesine rağmen, hiçbir savaş uçağı alınamadı.

Aslında bu şaşırtıcı değil. Rusya'da, beşinci nesil, savaş uçaklarının seri üretiminde, çok büyük sorunlar yaşadığı açık.

Özellikle, birliklere görkemli bir gösteriyle teslim edilen ikinci parti savaş uçakları, hala doğrudan işlevlerini yerine getirmiyor. Bu uçaklar Akhtubinsk'teki Devlet Uçuş Test Merkezinde (GLIT'ler) test ediliyor. Aralık 2020'de Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne resmi olarak teslim edildi ancak, sadece test edilmeye devam ediyor.

Yerli üretim eksikliği ve eldeki ürünlerin kalitesinden duyulan şüphe, bu savaş uçaklarının bir bütün olarak gelecekteki seri üretimi hakkında açık bir soruyu gündeme getiriyor."

PUTİN 76 ADET SU-57 SAVAŞ UÇAĞININ ALINDIĞINI DUYURMUŞTU

2021'in sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmette olan toplam F-35 avcı uçağı sayısı 720 birimi aştı. F-35'in ikinci büyük kullanıcısı 44 avcı uçağıyla Avustralya, üçüncüsü ise 31 savaş uçağıyla Norveç.

15 Mayıs 2019'da Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 76 adet Su-57 savaş uçağı satın alındığını duyurmuştu. 27 Haziran 2019'da Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, 76 adet Su-57 savaş uçağı alımı için bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

29 Temmuz 2019'da Suhoy Tasarım Bürosu, Su-57'nin seri üretiminin başladığını duyurdu, ancak Ocak 2022 itibariyle, Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinde sadece bir seri Su-57 var ve o da test aşmasında.

Etiketler : Su-57 savaş uçağı Rusya Yuri Slyusar
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