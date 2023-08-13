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13 Ağustos 2023 Pazar 01:22:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 01:22:00

Rusya'da Su-30 savaş uçağı düştü! Pilotlar hayatını kaybetti

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Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde Su-30 savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde eğitim uçuşu sırasında Su-30 savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

IHA'da yer verilen habere göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Batı Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, Kaliningrad'da eğitim uçuşu gerçekleştiren Su-30 savaş uçağının düştüğü bildirildi. Uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı. Uçakta mühimmat olmadığı, kazanın teknik bir arıza sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Rusya'nın Avrupa'daki toprağı olarak bilinen Kaliningrad, Baltık Denizi'nde NATO devletleri Polonya ve Litvanya arasında bulunuyor. Rus ordusu, Su-30 savaş uçağını Ukrayna'daki savaşta yoğun bir şekilde kullanıyor.

Etiketler : rusya savaş uçağı su30
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