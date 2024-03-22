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Rusya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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22 Mart 2024 Cuma 20:53:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 20:53:00

Rusya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: AA

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Moskova saldırı Concert hall attack Rusya saldırı
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