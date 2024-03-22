22 Mart 2024 Cuma 20:53:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 20:53:00
Rusya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaynak: AA
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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