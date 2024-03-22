Rusya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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