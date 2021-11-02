VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalyan basını: Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin kazananı
Rusya'da savunma sanayisi yetkilileri İHA gündemiyle toplandı
Türkiye'de 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi
Biden'dan temiz tarım ve gıda sistemi için destek açıklaması
Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi
ABD üç ülkeye uygulanan gümrük muafiyetini kaldırıyor
Bakan Koca: 3. doz BioNTech Bilim Kurulu gündeminde
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin programı açıklandı
9. Boğaziçi Film Festivali'nde Altın Yunus'lar Sahiplerini Buldu
Rusya'da kritik İHA toplantısı! Putin başkanlık etti
İşte güncel koronavirüs vaka haritası
Sarayşık turizme kazandırılıyor
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz açıklaması: Darbecilere hep birlikte karışı çıktık
Kılıçdaroğlu'ndan "pes" dedirten sözler
Heyecanlandıran açıklama geldi! Türk dünyası birleşiyor
Adana Havalimanı'nda hareketli anlar... Piste inen uçağın önüne çıktılar
Macron'dan tansiyon yükselten adımlar
Bakan Pakdemirli talimat verdi! Sahalara inin
Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu!
Geleceğin Silahı'nın peşindeler!
İBB'den "pes artık" dedirten teklif!
Türkiye'den kritik hamle!
Tosuncuk'tan "Bank" savunması
Terör örgütü PKK'dan skandal 'Avrupa' itirafı
02 Kasım 2021 Salı 20:45:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 20:45:00

Rusya'da savunma sanayisi yetkilileri İHA gündemiyle toplandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Savunma Bakanlığı ve savunma sanayisi yetkilileri ile İHA kullanımı ve teknolojilerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız hava araçlarının (İHA) son yıllarda özellikle silahlı çatışmalarda kendilerini kanıtladığını belirterek "Hem İHA'ları kullanırken edindiğimiz kendi tecrübelerimizi hem de etrafımızda gözlemlediklerimizi analiz etmeliyiz." dedi.

Toplantının başlangıcında konuşan Putin, İHA'ların çatışma noktalarında etkili olduklarına işaret ederek "Son yıllarda silahlı çatışmalarda İHA'ların kendisini nasıl kanıtladığını, ne kadar etkili olduğunu ve bizim için ne kadar tehlikeli olabileceğini, Suriye'de gördüklerimizi kastediyorum, yani İHA'larla yapılan terör saldırılarını çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Putin, "Bu saldırıları nasıl püskürteceğimizi öğrendik ve bunu oldukça etkili bir şekilde yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın İHA teknolojileri konusunda çalışmalarını sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Putin, "Şu anda hizmette olan iki binden fazla İHA'mız var. Yapay zeka kullanımı ve bunları kullanma deneyimimiz de dahil olmak üzere İHA'lar üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hem İHA'ları kullanırken edindiğimiz kendi tecrübelerimizi hem de etrafımızda gözlemlediklerimizi analiz etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu

Etiketler : rusya iha putin
Gülşen konserinde şoke eden hakaret

Gülşen konserinde şoke eden hakaret
"Bize hiç yardım edilmedi"

"Bize hiç yardım edilmedi"
Arka Sıradakiler ve Kiralık Aşk'ın yıldızı Sinem Öztürk ekrana geri dönüyor

Arka Sıradakiler ve Kiralık Aşk'ın yıldızı Sinem Öztürk ekrana geri dönüyor
Eğitimciler domates tarlasında klip çekti

Eğitimciler domates tarlasında klip çekti
Kendisini ‘Harikalar Diyarı'nda hissediyor

Kendisini ‘Harikalar Diyarı'nda hissediyor
Arayanlara öfkelendi ilanı geri çekti

Arayanlara öfkelendi ilanı geri çekti
New York'ta kafa dağıtıyor

New York'ta kafa dağıtıyor
Gazinoda sahne alacak

Gazinoda sahne alacak
Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti Cumhuriyeti Anıtkabir'de kutladılar

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti Cumhuriyeti Anıtkabir'de kutladılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER