Rusya'da savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü
Kaynak: Reuters
Rusya'nın İrkutsk bölgesinde bir Rus savaş uçağı, yerleşim bölgesine düştü
Su-30 savaş uçağı, Irkutsk'ta iki katlı evin üzerine düştü.
İrkutsk Valisi Igor Kobzev, uçağın iki katlı bir binaya çarptığını açıkladı.
Rus yetkililer, kazada 2 pilotun öldüğünü duyurdu.
Bundan 6 gün önce, Su-34 tipi bir savaş uçağı da Ukrayna yakınlarındaki Yeysk şehrinin güneyinde bir apartmana çarpmıştı. Söz konusu kazada en az 15 kişi ölmüştü.
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