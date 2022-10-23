Rusya'da savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü

Su-30 savaş uçağı, Irkutsk'ta iki katlı evin üzerine düştü.

İrkutsk Valisi Igor Kobzev, uçağın iki katlı bir binaya çarptığını açıkladı.

Rus yetkililer, kazada 2 pilotun öldüğünü duyurdu.

Bundan 6 gün önce, Su-34 tipi bir savaş uçağı da Ukrayna yakınlarındaki Yeysk şehrinin güneyinde bir apartmana çarpmıştı. Söz konusu kazada en az 15 kişi ölmüştü.