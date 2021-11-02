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Rusya'da kritik İHA toplantısı! Putin başkanlık etti
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02 Kasım 2021 Salı 15:38:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 15:38:00

Rusya'da kritik İHA toplantısı! Putin başkanlık etti

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız hava araçlarının (İHA) son yıllarda özellikle silahlı çatışmalarda kendilerini kanıtladığını belirterek “Hem İHA'ları kullanırken edindiğimiz kendi tecrübelerimizi hem de etrafımızda gözlemlediklerimizi analiz etmeliyiz.” dedi.

Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Savunma Bakanlığı ve savunma sanayisi yetkilileri ile İHA kullanımı ve teknolojilerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının başlangıcında konuşan Putin, İHA'ların çatışma noktalarında etkili olduklarına işaret ederek "Son yıllarda silahlı çatışmalarda İHA'ların kendisini nasıl kanıtladığını, ne kadar etkili olduğunu ve bizim için ne kadar tehlikeli olabileceğini, Suriye'de gördüklerimizi kastediyorum, yani İHA'larla yapılan terör saldırılarını çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Putin, "Bu saldırıları nasıl püskürteceğimizi öğrendik ve bunu oldukça etkili bir şekilde yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın İHA teknolojileri konusunda çalışmalarını sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Putin, "Şu anda hizmette olan iki binden fazla İHA'mız var. Yapay zeka kullanımı ve bunları kullanma deneyimimiz de dahil olmak üzere İHA'lar üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hem İHA'ları kullanırken edindiğimiz kendi tecrübelerimizi hem de etrafımızda gözlemlediklerimizi analiz etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : PUTİN RUSYA SOÇİ
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