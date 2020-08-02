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02 Ağustos 2020 Pazar 11:07:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 12:17:00

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 850 bini geçti

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Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 850 bin 870'e, ölü sayısı 14 bin 128'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 427 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 850 bin 870’e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 70 artarak 14 bin 128’e, iyileşen sayısı 3 bin 649 artarak 650 bin 173’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 28,8’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 664 artarak 242 bin 713’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 485’e çıktı.

YAPILAN TEST SAYISI 28 MİLYON 700 BİNİ GEÇTİ

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 315 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 28 milyon 700 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, dün itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı yeniden başlatmıştı.

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