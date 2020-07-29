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29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:41:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:41:00

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 828 bini geçti

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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 828 bin 990'a, ölü sayısı 13 bin 673'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 475 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 828 bin 990’a ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 169 artarak 13 bin 673’e, iyileşen sayısı 8 bin 116 artarak 620 bin 333’e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,8’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 671 artarak 239 bin 986’ya, ölü sayısı 13 artarak 4 bin 434’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 242 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 27 milyon 500 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda ise maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran'da kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatma kararı almıştı.

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