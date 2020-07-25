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25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:06:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:06:00

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 806 bini geçti

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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 806 bin 720'ye, ölü sayısı 13 bin 192'ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 871 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 806 bin 720’ye ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 146 artarak 13 bin 192’ye, iyileşen sayısı 8 bin 366 artarak 597 bin 140’a çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,1’inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 648 artarak 237 bin 264’e, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 389’a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 309 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 26 milyon 600 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatma kararı almıştı.

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