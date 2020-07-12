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12 Temmuz 2020 Pazar 12:57:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 12:57:00

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 727 bini geçti

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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 727 bin 162'ye, ölü sayısı 11 bin 335'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 615 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 727 bin 162’ye yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 130 artarak 11 bin 335’e, iyileşen sayısı 3 bin 615 artarak 501 bin 61’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak kalmaya devam etti. Yeni vakaların yüzde 22,5’inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 679 artarak 229 bin 357’ye, ölü sayısı 27 artarak 4 bin 143’e çıktı.

TOPLAM TEST SAYISI 23 MİLYONU GEÇTİ

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 322 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 23 milyonu geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran'da kaldırılmıştı.

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