Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 681 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 736 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 681 bin 251’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölenlerin sayısı 134 artarak 10 bin 161’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 871 artarak 450 bin 750’ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 29,8’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 650 artarak 224 bin 860’a, ölü sayısı 24 artarak 3 bin 953’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 21 milyonu geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vakaların az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran'da kaldırılmıştı.