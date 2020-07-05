  • BIST
    115748
  • Dolar
    6,8612
  • Euro
    7,7521
  • Altın
    392,1350
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle yeniden olağanüstü hal ilan edildi
Alman basını Türkiye'ye seyahat uyarısını sorguluyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili Vali Kaldırım'dan flaş açıklama: 114 hastamızı taburcu ...
İran, maske zorunluluğu getirdi, maskesiz kişilere hizmet verilmeyecek
Kovid-19 kapsamında okullarda alınacak önlemler
Vahşet evi! Bebeği yastıkla ölmeyince...
İHH İdlib'de 120 bin sığınmacıya sıcak yuva için çalışıyor
Yarışlara katılabilmek için kendi off-road aracını yaptı
TBMM başkanlık seçimi için toplanacak
İzin bile almadılar, düğün danslarını acil serviste yaptılar
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 681 bini geçti
Her gün binlerce kişinin hayatını kaybettiği ABD'nin Başkanı'ndan korona açıklaması: Yüzde 99'u zara ...
ABD'ye sürpriz Başkan adayı!
Uzaydan paylaşılan fotoğrafa tepki: İnsanları kandırmayın
Alex'in oğlu gitgide babasına benzemeye başladı
İstanbul'un göbeğinde skandal görüntüler! Yine park yine gençler!
Fransız Le Monde gazetesi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolünü yazdı... CHP bu haberi görmesin
Meteoroloji uyardı! Doğuda yağmur, batıda sis ve pus
Bir günde 10 bin 853 yeni korona vakası tespit edildi! Rekor artış...
Fenerbahçe evinde mutlu
İstanbul Boğazı'nda tekne alev aldı, sahil güvenlik ekipleri söndürdü
Eda Ece sevgilisi ile sokak ortasında kavga etti!
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 853 kişide Kovid-19 tespit edildi
Rize'de pikniğe gittikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuk bulundu
05 Temmuz 2020 Pazar 11:14:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 11:14:00

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 681 bini geçti

ABONE OL

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 681 bin 251'e, ölü sayısı 10 bin 161'e ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 736 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 681 bin 251’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölenlerin sayısı 134 artarak 10 bin 161’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 871 artarak 450 bin 750’ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 29,8’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 650 artarak 224 bin 860’a, ölü sayısı 24 artarak 3 bin 953’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 21 milyonu geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vakaların az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran'da kaldırılmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER