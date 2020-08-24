  • BIST
    1117.57
  • Dolar
    7,3709
  • Euro
    8,7298
  • Altın
    461,6920
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ezberleri bozduz! Enerjide daha bağımsız bir Türkiye!
Bursa'da 'paha biçilemez' hırsızlık anları kamerada!
İran'da can kaybı artıyor! Son 24 saatte 133 ölüm
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin y ...
Fenerbahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı
İran'da seçim tarihi belli oldu
Göztepe'den Alper Potuk hamlesi! Transferi an meselesi
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı
Trump açıkladı: ABD'de Kovid-19'a karşı plazma tedavisine onay verildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 218 kilogram ele geçirildi
Tokyo'da sıcaktan ölenlerin sayısı 170'e yükseldi
Kartal kritik sınavda! PAOK maçı kadrosu belli oldu
Bakan Soylu'dan Giresun'daki son durumla ilgili açıklama
"Türkiye'nin yatırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz"
Doğal gaz keşfi neyi değiştirecek? İşte o soruda cevabı...
Hamas Sözcüsü Berhum: Ablukayı ağırlaştırmanın sonuçlarından İsrail sorumlu olacak
Güney Kore'den Kim Jong-un hakkında bomba iddia!
Hatayspor'da koronavirüs testi
Rusya'da koronavirüste son durum: Vaka sayısı 961 bini aştı
Marcelo'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan cevap! "Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım"
MHP Lideri Bahçeli: Doğal gaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkardı
Gürcistan 25 Ağustos'u 'ulusal yas' ilan etti
313 milyon yıllık fosil ayak izi bulundu
Çin meydan okudu: Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikata başladı
24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:18:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:18:00

Rusya'da koronavirüste son durum: Vaka sayısı 961 bini aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'da Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısı 961 bin 493'e, ölü sayısı 16 bin 448'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 744 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 961 bin 493’e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 65 artarak 16 bin 448’e, iyileşen sayısı 2 bin 456 artarak 773 bin 95’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 23,2’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 625 artarak 257 bin 749’a, ölü sayısı 10 artarak 4 bin 741’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 247 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 34 milyon 600 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER