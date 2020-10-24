Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 1 milyon 497 binin üzerine çıktı

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24 Ekim 2020 Cumartesi 12:13:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 12:13:00

Rusya'da koronavirüs vakaları 1 milyon 497 bini geçti

Kaynak: AA

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Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle Rusya'da tespit edilen toplam vaka sayısı 1 milyon 497 bin 167'ye, ölü sayısı 25 bin 821'e çıktı. Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmişti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 521 vakanın tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 497 bin 167'ye yükseldi.

Kovid-19'dan iyileşen sayısı 11 bin 567 artarak 1 milyon 130 bin 818, ölenlerin sayısı ise 296 artışla 25 bin 821 oldu.

Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 25,8'inde semptom görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e indi.

TOPLAM TEST SAYISI 56 MİLYON 700 BİNİ AŞTI

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 453 artarak 391 bin 361'e, yaşamını yitirenlerin sayısı da 63 artışla 6 bin 312'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 564 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadarki test sayısının 56 milyon 700 binden fazla olduğunu duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 17 bin 340 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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