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12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:07:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:07:00

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 900 bini aştı

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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 902 bin 701'e, ölü sayısı ise 15 bin 260'a yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 102 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 902 bin 701’e çıktı.

AA'nın aktardığı habere göre, ülkede son bir günde ölü sayısı 129 artarak 15 bin 260’a, iyileşen sayısı 7 bin 123 artarak 710 bin 298’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 27,5’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 689 artarak 249 bin 611’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 611’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 244 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 31 milyon 300 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

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